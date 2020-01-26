الجيش الإسرائيلي يُلغي يوم مشاورات أمنية تخوفاً من اندلاع تصعيد





وذكرت القناة، أن يوم المشاورات الأمنية المقرر عقده غداً الاثنين، بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي، تم تأجيله تخوفاً من حدوث تصعيد أمني بسبب نشر (صفقة القرن).





وقالت قناة (كان): "إن يوم المشاورات والمناقشات الأمنية، كان مخصصاً لمناقشة الخطة السنوية متعددة السنوات "تنوفا" التي تهدف إلى تطوير القدرات العملياتية بالجيش الإسرائيلي".





ونقلت القناة، عن ضابط بالجيش الإسرائيلي، قوله: "لقد تم إلغاء يوم المشاورات الأمنية للسماح للضباط بالتفرغ للقضايا المهمة، خصوصاً في ظل التخوفات من اندلاع تصعيد بالمناطق الفلسطينية.





وأضافت القناة: "إن مصادر رسمية بالسلطة الفلسطينية، عبّرت عن رفضها لصفقة القرن الأمريكية، وهددت بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل"، مشيرةً إلى أن السلطة، ستطالب الدول العربية برفض الصفقة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي، قرر إلغاء يوم للمناقشات والمشاورات الأمنية لقيادة الجيش الإسرائيلي، بسبب التخوفات من اندلاع تصعيد.