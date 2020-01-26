العوض يُطالب حماس بإعلان إنهاء الانقسام وتسليم الحكومة مقاليد الحكم





ورأى أن تعزيز دور منظمة التحرير، وتنفيذ الاتفاقات التي تضمن تعزيز مكانتها، وتفعيل طاقات شعبنا في كافة أماكن تواجده، ستكون خطوة في مواجهة (صفقة القرن)، بالإضافة لمطالبته بتوفير كل إمكانيات الصمود لشعبنا في مواجهة الاحتلال، وتفعيل المقاومة الشعبية بشكل جدي وشامل في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) وليد العوض، مع اقتراب الإعلان عن خطة ترامب، حركة (حماس) بالإعلان بشكل واضح وصريح عن إنهاء الانقسام، وذلك لإغلاق كافة أبواب المراهنة على استغلال ثغرة الانقسام.وأضاف العوض في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": يجب أن تتولى الحكومة الفلسطينية الحالية مقاليد الأمور كافة في قطاع غزة والضفة الغربية، حسب القانون، ومعالجة كافة الملفات العالقة في قطاع غزة".ودعا الرئيس محمود عباس لاجتماع عاجل للأمناء العامين والاتفاق على سبل مواجهة واحباط صفقة ترامب (المشؤومة) تقوم على: البدء عملياً ودون ارتعاش بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي، فيما يتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال، ووقف العمل بالاتفاقات الموقعة معها، وتفعيل الانضمام للمنظمات الدولية كافة، والإسراع في تفعيل الشكاوى أمام محكمة الجنايات الدولية، ومواصلة الجهد السياسي والدبلوماسي، ودعوة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.ودعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ؛ لبحث المخاطر المترتبة على خطة ترامب على مختلف المستويات.