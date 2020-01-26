جيش الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب في الضفة الغربيّة





هذا ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، إلى واشنطن اليوم، حيث سيجتمعان كلا على حدة بالرئيس ترامب في البيت الأبيض.





وبحسب القناة الـ13 الاسرائيلية، فإن الهدف من هذه الزيارة، هو الاجتماع بالرئيس ترامب، والتعرف على تفاصيل خطة التسوية الأمريكية (صفقة القرن) قبيل الإعلان عنها.





والخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه دعوة إلى كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وغانتس، الثلاثاء المقبل، لإطلاعهما على "صفقة القرن".





و(صفقة القرن)؛ خطة أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس، وحق عودة اللاجئين.





وكان المصدر في تحالف (أزرق أبيض)، قد اعتبر اختيار ترامب هذا التوقيت للإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن" هو "مناورة سياسية مكشوفة في محاولة لإنقاذ نتنياهو من جلسات الحصانة".





ومن المقرر أن يصوّت الكنيست (البرلمان) الثلاثاء المقبل، على تشكيل "لجنة الكنيست" للبت في طلب نتنياهو الحصول على الحصانة من المحاكمة في ثلاث قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.





وتنطلق مساعي المعارضة في إسرائيل بتشكيل اللجنة المذكورة قبل الانتخابات، من تقديرات تشير إلى أنه في حال تشكلت اللجنة فإنها ستضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة، ما يعني وقتها تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو إلى المحكمة.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي قرر، اليوم الأحد، رفع حالة التأهب بالضفة الغربية، وذلك خشية حدوث تصعيد على خلفية نشر (صفقة القرن).