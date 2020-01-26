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شؤون فلسطينية

وزارة الأشغال: 75 جلسة عطاء نُفذت العام الماضي بقيمة 311 مليون شيكل

وزارة الأشغال: 75 جلسة عطاء نُفذت العام الماضي بقيمة 311 مليون شيكل
مقر وزارة الأشغال العامة والإسكان
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن الوزارة، نفذت العام الماضي، من خلال دائرة العطاءات المركزية (75) جلسة عطاء، بقيمة وصلت إلى 311 مليون شيكل.

وأشار البيان، الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إلى أن (7) وزارات ومؤسسات حكومية، استفادت من هذه العطاءات وهي: الأشغال العامة، وزارة الصحة، هيئة مكافحة الفساد، وزارة التربية والتعليم، هيئة سلطة المياه، هيئة المدن الصناعية، ومجالس خدمات.

كما وقامت الوزارة أيضاً بعقد 6 جلسات لتصنيف المقاولين، بحيث بلغ عدد المقاولين المصنفين (395) مقاولاً في مختلف الدرجات.

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