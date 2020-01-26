مباشر | (صفقة القرن) تقترب.. كيف سيواجهها الفلسطينيون في ظل انقسامهم؟

دولي

ارتفاع ضحايا زلزال ألازيغ التركية إلى (31) وفاة و(1556) مصاباً

ارتفاع ضحايا زلزال ألازيغ التركية إلى (31) وفاة و(1556) مصاباً
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الأحد، ارتفاع ضحايا الزلزال، الذي ضرب ولاية ألازيغ شرق البلاد، إلى 31.

وأوضحت (آفاد) في بيان، أن عدد جرحى الزلزال، بلغ ألفاً و556، وأن عدد الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض أحياءً، بلغ 45 شخصاً.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس (ريختر) ولاية ألازيغ، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

أخبار ذات صلة

تسريب صوتي لترامب‎ وهو يطالب بالتخلص من سفيرته بأوكرانيا

تسريب صوتي لترامب‎ وهو يطالب بالتخلص من سفيرته بأوكرانيا

نتنياهو: الرئيس الأمريكي الصديق الحقيقي لإسرائيل سيُقدم خطته للسلام هذا الأسبوع

نتنياهو: الرئيس الأمريكي الصديق الحقيقي لإسرائيل سيُقدم خطته للسلام هذا الأسبوع

الأمم المتحدة: عدة دول خرقت حظر التسليح في ليبيا بعد قمة برلين

الأمم المتحدة: عدة دول خرقت حظر التسليح في ليبيا بعد قمة برلين

موشيه يعلون: طرح (صفقة القرن) بهذا التوقيت مناورة إعلامية لتخليص نتنياهو

موشيه يعلون: طرح (صفقة القرن) بهذا التوقيت مناورة إعلامية لتخليص نتنياهو

روحاني يعرض المساعدة على أردوغان والحكومة الإيرانية تأمر الطوارئ بالتأهب

روحاني يعرض المساعدة على أردوغان والحكومة الإيرانية تأمر الطوارئ بالتأهب

أردوغان يتوجه إلى الجزائر: &#34;الانقلابي&#34; حفتر لم يلتزم بتعهداته

أردوغان يتوجه إلى الجزائر: "الانقلابي" حفتر لم يلتزم بتعهداته

تفاقم الانقسام الديني والطائفي حول (قانون المواطنة) في الهند

تفاقم الانقسام الديني والطائفي حول (قانون المواطنة) في الهند

الرئيس الصيني: الوضع خطير ووباء كورونا ينتشر بسرعة

الرئيس الصيني: الوضع خطير ووباء كورونا ينتشر بسرعة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

وزارة الأشغال: 75 جلسة عطاء نُفذت العام الماضي بقيمة 311 مليون شيكل

وزارة الأشغال: 75 جلسة عطاء نُفذت العام الماضي بقيمة 311 مليون شيكل

مستوطنون يتظاهرون ليلاً ويروعون السكان في الخليل

مستوطنون يتظاهرون ليلاً ويروعون السكان في الخليل

الاحتلال يعتقل شاباً من نابلس وينصب حواجز في جنين

الاحتلال يعتقل شاباً من نابلس وينصب حواجز في جنين

الحركي للتمريض بفتح ينظم ورشة عمل &#34;من أجل حقوق التمريض&#34;

الحركي للتمريض بفتح ينظم ورشة عمل "من أجل حقوق التمريض"

ورقة سياسات عامة تُوصي بضرورة تفعيل انتخابات مجالس الطلبة في قطاع غزة

ورقة سياسات عامة تُوصي بضرورة تفعيل انتخابات مجالس الطلبة في قطاع غزة

قوات الاحتلال تمنع شق طريق وتستولي على جرافة في نابلس

قوات الاحتلال تمنع شق طريق وتستولي على جرافة في نابلس

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات بستة حوادث طرق خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات بستة حوادث طرق خلال 24 ساعة الماضية

تيسير خالد: الإدارة الأمريكية تتصرف كما يتصرف الخارجون عن القانون

تيسير خالد: الإدارة الأمريكية تتصرف كما يتصرف الخارجون عن القانون

منوعات

شاهد: أحدث ظهور للفنان المصري صلاح السعدني

شاهد: أحدث ظهور للفنان المصري صلاح السعدني

متابعة تهاجم أحمد فهمي.. وهنا الزاهد تنفعل وترد عليها بقوة

متابعة تهاجم أحمد فهمي.. وهنا الزاهد تنفعل وترد عليها بقوة

كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.. تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص

كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.. تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص

سر إحياء إيهاب توفيق حفلا غنائيا بعد أيام من وفاة والده

سر إحياء إيهاب توفيق حفلا غنائيا بعد أيام من وفاة والده

نادية لطفي في &#34;العناية المركزة&#34; للمرة الثانية بعد تدهور حالتها الصحية

نادية لطفي في "العناية المركزة" للمرة الثانية بعد تدهور حالتها الصحية

أصالة نصري توضح حقيقة تصريحاتها ضد نانسي عجرم

أصالة نصري توضح حقيقة تصريحاتها ضد نانسي عجرم

شاهد: طفل &#34;ذا فويس&#34; الباكي يبهر المدربين الثلاثة

شاهد: طفل "ذا فويس" الباكي يبهر المدربين الثلاثة

شاهد: تفاصيل جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم فادي الهاشم

شاهد: تفاصيل جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم فادي الهاشم

قصة رحيل عبد الوارث عسر المأساوية بسبب زوجته

قصة رحيل عبد الوارث عسر المأساوية بسبب زوجته

زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره بعد تغيير لون شعرها

زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره بعد تغيير لون شعرها

عربي

شاهد: هشتاج &#34;محمود_السوري&#34; يتصدر (تويتر) بعد إنقاذه لفتاة تركية

شاهد: هشتاج "محمود_السوري" يتصدر (تويتر) بعد إنقاذه لفتاة تركية

الجيش السوري يُسيطر على وادي الضيف في ريف إدلب الجنوبي

الجيش السوري يُسيطر على وادي الضيف في ريف إدلب الجنوبي

إنقاذ 78 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

إنقاذ 78 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

مصر تؤكد خلو جاليتها بالصين من إصابات بفيروس (كورونا)

مصر تؤكد خلو جاليتها بالصين من إصابات بفيروس (كورونا)