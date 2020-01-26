ارتفاع ضحايا زلزال ألازيغ التركية إلى (31) وفاة و(1556) مصاباً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الأحد، ارتفاع ضحايا الزلزال، الذي ضرب ولاية ألازيغ شرق البلاد، إلى 31.



وأوضحت (آفاد) في بيان، أن عدد جرحى الزلزال، بلغ ألفاً و556، وأن عدد الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض أحياءً، بلغ 45 شخصاً.



ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس (ريختر) ولاية ألازيغ، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.