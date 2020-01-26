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شاهد فيديو لمتظاهر لبناني يستخدم طفله "درعاً بشرياً" يثير انتقادات واسعة

شاهد فيديو لمتظاهر لبناني يستخدم طفله "درعاً بشرياً" يثير انتقادات واسعة
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
قام أحد اللبنانيين، باصطحاب طفله معه إلى ساحة رياض الصلح​ في العاصمة بيروت، حين كانت ​القوى الأمنية​ تستخدم خراطيم ​المياه​؛ لإبعاد ​المتظاهرين​ هناك، وإخلاء الساحة.

وبحسب (روسيا اليوم)، أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الطفل وهو في حضن والده، الذي أصر على مواجهة خراطيم المياه، معرضاً حياة ابنه للخطر.

ولم تتوقف "مغامرة" الأب إلا بعد تدخل أحد المعتصمين، الذي قام بسحب الطفل من بين يديه.

وأثار الفيديو انتقادات واسعة، حيث طالب مغردون بمحاكمة الأب، لأنه استخدم طفله كدرع بشري.

وانطلقت المسيرات الاحتجاجية، أمس السبت، من عدد من المناطق اللبنانية تحت شعار "لا ثقة"، نحو وسط بيروت، وقصد متظاهرون المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة، وبدؤوا بالطرق على الحواجز الحديدية، التي وضعتها القوى الأمنية عند هذا المدخل.

كما أطلقوا هتافات باتجاه السرايا، تدعو رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، إلى التنحي، وتصف حكومته بحكومة المحاصصة السياسية.

 

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