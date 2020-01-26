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شؤون فلسطينية

مستوطنون يتظاهرون ليلاً ويروعون السكان في الخليل

مستوطنون يتظاهرون ليلاً ويروعون السكان في الخليل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نظم عشرات المستوطنين المتطرفين الليلة الماضية، مظاهرة جابت شارع الشهداء، وحي تل ارميدة، ومنطقة السهلة في مدينة الخليل، مرددين شعارات باللغة العبرية، تطالب بطرد الفلسطينيين من مدينة الخليل.

وفي تصريحات صحفية، قال الناشط في تجمع حقوق الإنسان، زيدان الشرباتي، إن "مظاهرات المستوطنين الليلية، تعمل على إزعاج وترويع السكان والأطفال الآمنين، وتهدف للضغط علينا لترك منازلنا الواقعة في محيط الحرم الإبراهيمي، والبلدة القديمة"، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

وأشار الشرباتي إلى تزايد اعتداءات المستوطنين على الأهالي في المناطق المحيطة بالحرم الإبراهيمي، مطالباً بإخراج المستوطنين من قلب مدينة الخليل؛ لينعم أطفالها بالأمن والحرية.

ويواصل المستوطنون لليلة الثانية على التوالي، تنظيم مظاهرات تجوب المناطق المحيطة بالحرم الإبراهيمي، وبحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يجبر المواطنين على التزام منازلهم، وإغلاق النوافذ والعيش بخوف من هجمات المستوطنين.

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