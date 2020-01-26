الاحتلال يعتقل شاباً من نابلس وينصب حواجز في جنين

كما صادرت مبلغاً من المال من منزل الأسير المحرر محمد دغلس.





والليلة الماضية، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة حواجز في محافظة جنين، وكثفت من تواجدها وانتشارها العسكري، ما أدى إلى إعاقة وعرقلة تحركات المواطنين ومركباتهم.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأحد، شاباً، خلال حملة مداهمات ببلدة برقة شمال مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، وداهمت عدداً من المنازل، وفتشتها، وسلمت بلاغات لعدد من الشبان لمراجعة مخابرات الاحتلال، واعتقلت الشاب منجد راغب صلاح، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).وأفاد شهود عيان، ومصادر محلية، بأن جنود الاحتلال، نصبوا عدة حواجز عسكرية ثابتة ومتنقلة في أماكن عدة في المحافظة، من بينها حاجز على شارع جنين- حيفا عند مفترق قرية رمانة، وآخر على شارع جنين- نابلس على مفترق بلدة عرابة، حيث أوقف الجنود المركبات، وفتشوها، ودققوا في هويات ركابها.