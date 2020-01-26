تسريب صوتي لترامب‎ وهو يطالب بالتخلص من سفيرته بأوكرانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت شبكة (ABC) الأمريكية، السبت، مضمون تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يناقش فيه إمكانية إعفاء السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا السابقة، ماري يوفانوفيتش عن منصبها.



وتقول الشبكة إن التسجيل الصوتي، يعود إلى نيسان/ أبريل 2018، حيث كان ترامب في ذلك اليوم، يبحث مع عدد من الأشخاص، من بينهم رجل الأعمال من أصول أوكرانية، ليف بارناس، الذي هو شريك مقرب من رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب.



وكشفت الشبكة، أن التسجيل الصوتي يفند ادعاءات دونالد ترامب، بأنه لا يعرف إطلاقاً بارناس، المتهم بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية.



وقالت (ABC) إن المقطع الصوتي، تم تسجيله في فندق ترامب الدولي، ويشير رجل فيه، يزعم أنه (بارناس)، إلى أن أهم مشكلة يجب حلها في أوكرانيا قبل كل شيء هي ضرورة "التخلص من السفيرة"، لافتاً إلى أن (يوفانوفيتش)، الدبلوماسية، وهي المخضرمة، التي تولت هذا المنصب في عهد الرئيس رونالد ريغان، تتحدث بشكل سيئ عن ترامب، وتدعو مسؤولين محليين إلى انتظار عزله.



وقال ترامب بعد هذا الحوار: "تخلصوا منها، أخرجوها غداً، لا يهمني ذلك إطلاقاً، نفذوا ذلك".



وأقيلت (يوفانوفيتش) بعد مرور عام من هذا اللقاء، والتي تصر على أنها لم تتلق أي توضيحات بشأن هذه الخطوة، كما تنفي حديثها عن إمكانية عزل الرئيس.