نتنياهو: الرئيس الأمريكي الصديق الحقيقي لإسرائيل سيُقدم خطته للسلام هذا الأسبوع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد: إن هذا الأسبوع، سيكون تاريخياً، وفق تعبيره.



وأضاف في تصريحات، خلال جلسته حكومته الأسبوعية قبل يوم من ذهابه إلى الولايات المتحدة: "أن الرئيس الأمريكي الصديق الحقيقي لإسرائيل، سيقدم خطته للسلام (صفقة القرن) هذا الأسبوع"، كما نقلت صحيفة (القدس) المحلية.



وكان نتنياهو، تحدث اليوم السبت، عشية زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، عن خطة السلام الأمريكية قائلاً: إن "فرصة مثل هذه، تحدث مرة واحدة في التاريخ، ولا يجوز تفويتها".



وأضاف في تصريحاته التي نقلها المتحدث باسمه عوفر جندلمان: "لدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى، ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى".



وقال نتنياهو: أتحدث مع الرئيس ترامب وفريقه منذ ثلاث سنوات، حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية الأكثر حيويةً، التي يجب شملها في أي تسوية سياسية".