الحركي للتمريض بفتح ينظم ورشة عمل "من أجل حقوق التمريض"

بدوره، نقل القدرة، تحيات أبو ماهر حلس، وأكد دعمه ووقوفه بجانب مثل هذه الفعاليات، مشيراً إلى أن الأيام الماضية كان هناك حراك من قبل الأطباء والمعلمين، مطالبين بالمساواة في الحقوق بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتطبيق قانون الخدمة المدنية وإلغاء التقاعد المالي.





وأضاف القدرة بأن أبناء فتح في غزة، محرومون من الوظائف منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، فنحن نريد حماية هؤلاء الشباب من الضياع، مؤكداً بأننا أصحاب قضية، وملتفون حول القيادة في مواجهة (صفقة القرن) والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيته، ويجب أن يكون للنقابات دور في مساندة السيد الرئيس محمود عباس، والقيادة في مواجهة تلك المؤامرات.





ودعا القدرة باسم الهيئة القيادية إلى وحدة الصف والتكاتف مع الشرعية، مؤكداً بأن حركة فتح قوية وعصية على الانكسار، والنصر سيكون حليفنا بإذن الله، كما دعا إلى التواصل مع الأجيال الجديدة، والمرأة المناضلة المكافحة، مضيفاً "نحن على ثقة بأن الجميع على قدر المسؤولية، ونتمنى أن تعود الأمور إلى ما نصبو إليه".

وفي الختام، أجمع المشاركون على ضرورة الاستمرار بالحراك حتى تحقيق جميع المطالب والاستحقاقات مع الالتزام بالانضباط والقانون، وأنهم مع الشرعية بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

































رام الله - دنيا الوطناقام المكتب الحركي للتمريض بإقليم غرب غزة، ورشة عمل حول تفعيل الدور الحركي النقابي من أجل حقوق التمريض في المحافظات الجنوبية، وذلك بحضور د. حيدر القدرة، مفوض المكاتب الحركية والمنظمات الشعبية بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح، وزياد مطر، أمين سر إقليم غرب غزة، وأعضاء المكتب الحركي للتمريض بالإقليم، وعدد من كادر التمريض.وافتتح الورشة ابتسام النجار، عضو المكتب الحركي بإقليم غرب غزة، بالترحيب بالحضور، وعرض جدول فعاليات الورشة، والبداية بالقرآن الكريم، ثم السلام الوطني الفلسطيني.وفي كلمة ترحيبية، ألقاها نشأت الحسنات، أمين سر المكتب الحركي للتمريض بغرب غزة، وصلت "دنيا الوطن"، نسخة عنها، أكد فيها على أن هذه الورشة، تأتي للمطالبة بحقوق أبناء قطاع غزة، وذكر خلالها جملة من المطالب والحقوق، وسيتم النقاش بها خلال الورشة مع الحضور والخروج بتوصيات لتسليمها للقدرة، والذي بدوره سيسلمها لأبو ماهر حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية؛ لتقديمها للرئيس، ورئيس الوزراء.وفي نفس السياق، تمنى راجي سالم، أمين سر المكتب الحركي المركزي، النجاح لهذه الورشة، وأن تخرج بتوصيات فعالة وقابلة للتطبيق العملي، داعياً إلى معالجة كافة القضايا التي تخص الموظفين في المحافظات الجنوبية، أسوة بالموظفين بالمحافظات الشمالية، وأكد بأننا سنبقى الأوفياء لحركة فتح، وستبقى فتح صمام الأمان، والمحافظة على المشروع الوطني، حتى الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.وفي كلمة لشريف أبو وطفة، مفوض المكاتب الحركية بالإقليم، أكد من خلالها بأن حركة فتح اقليم غرب غزة، سيبقى يعمل مع أبناء حركة فتح من أجل استعادة كافة حقوقهم واستحقاقاتهم، وعلى استعداد تام بتسخير كافة الإمكانات لذلك.بدوره، عقب مطر، بضرورة تكثيف انعقاد ورشات العمل والحراك للمطالبة بالحقوق مع الالتزام بالانضباط والقوانين والأنظمة، حتى تحقيق الأهداف المرجوة، والتي ينادي بها جميع الموظفين باسترداد حقوقهم كاملة.واختتمت الورشة بفتح باب النقاش وتم الخروج بالنتائج والتوصيات أهمها:إلغاء التقاعد المالي، ودفع مستحقات التأمين والمعاشات عن الفترة السابقة من آذار/ مارس 2017 حتى تاريخه.المساواة في الحقوق، كما الواجبات، بين تمريض المحافظات الشمالية والجنوبية.ملف موظفي التمريض من تعيينات 2006 ،2007 الذين حرموا من استلام أرقامهم الوظيفية، التي كانت بشكل قانوني.صرف راتب كامل وإعادة صرف كامل المستحقات المالية منذ مارس 2017 بما فيها راتب شهر آذار/ مارس 2018م والذي لم يصرف لموظفي المحافظات الجنوبية.إعادة رواتب اخواننا التمريض، المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية بحته.حل جميع الأمور الإدارية والمالية من درجات وتكليفات وعلاوات، والتي أوقفت منذ عام 2007 وبأثر رجعي.تطبيق الهيكلية الشق الخاص بغزة، كما طبقت بالمحافظات الشمالية.تشكيل مرجعية تمريضية وزارية تدير أمور التمريض بالوزارة في المحافظات الجنوبية.فتح باب التشغيل تحت بند عقود أو بطالات مؤقتة لسد العجز في مؤسساتنا الصحية.