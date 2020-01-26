موشيه يعلون: طرح (صفقة القرن) بهذا التوقيت مناورة إعلامية لتخليص نتنياهو

وزير الجيش الأسبق موشيه يعلون

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رام الله - دنيا الوطن

قال القطب في حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، موشي يعلون: إن طرح خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، في هذا التوقيت، لا تعدو كونها مناورة إعلامية، تهدف إلى تخليص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من النقاش بشأن حصانته البرلمانية.



وأضاف في مقابلة إذاعية صباح اليوم، أنه لا يمكن النظر بصورة جدية في الخطة قبل الانتخابات بأربعين يوماً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ومع ذلك، رجح يعلون، ألا يرفض رئيس حزبه بيني غانتس الخطة، لأنها تحظى بإجماع في الشارع الإسرائيلي وتنسجم مع الخطوط العريضة لـ (أزرق أبيض).



وكان غانتس، أعلن أنه استجاب لدعوة وجهها إليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب شخصياً، وأنه سيجتمع معه في واشنطن بعد غد الاثنين.



وقال: إن الولايات المتحدة، حليفة قوية لإسرائيل، وإن الرئيس ترامب، هو صديق إسرائيل الحميم، والخطة قد تشكل أساساً للتفاوض مع الفلسطينيين، والدول العربية الأخرى.



كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، عشية زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن)، قائلاً: إن "فرصة مثل هذه، تحدث مرة واحدة في التاريخ، ولا يجوز تفويتها".



وأضاف في تصريحاته التي نقلها المتحدث باسمه عوفر جندلمان: "لدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى، ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى".