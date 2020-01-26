بدء صرف المنحة القطرية لـ 70 ألف أسرة في قطاع غزة





رام الله - دنيا الوطنتبدأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، صباح اليوم، بصرف 100 دولار ضمن المنحة القطرية.ومن المقرر، وفق ما أعلن رئيس اللجنة، السفير محمد العمادي، أن تصرف المنحة، لـ 70 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، عبر فروع مكاتب البريد في القطاع.وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، بأن كشف صرف المنحة القطرية (100 دولار) لشهر 1/2020 يشمل 70 ألف أسرة، من بينها التي لم يصرف لها الشهر الماضي، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة.وأضافت: أنه يشمل أيضاً كل من استلم لمرة واحدة، وعدد أفراد أسرته أربعة فما فوق.