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روحاني يعرض المساعدة على أردوغان والحكومة الإيرانية تأمر الطوارئ بالتأهب

روحاني يعرض المساعدة على أردوغان والحكومة الإيرانية تأمر الطوارئ بالتأهب
الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
عرض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، المساعدة في التعامل مع تبعات الزلزال القوي، الذي ضرب الجمعة شرق تركيا.

وذكرت الرئاسة الإيرانية، أن روحاني بعث رسالة إلى أردوغان قال فيها وفق ما نقلته (روسيا اليوم): "أثار الزلزال في ولاية ألازيغ، وسقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح، حزناً وأسى عميقين، وأعرب باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعباً عن خالص التعازي لفخامتكم، وللشعب التركي الشقيق وأتمنى الصبر لأسر الضحايا".

وشدد روحاني على أن الحكومة الإيرانية "على استعداد كامل لتقديم المساعدات للناس في المناطق المنكوبة جراء الزلزال".

من جهته، أمر وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، مؤسسة الحالات الطارئة في بلاده، بالتأهب استعداداً لإرسال فرق خاصة إلى منطقة الزلزال، حال تلقت طلباً من تركيا.

بينما قالت مصادر دبلوماسية، لوكالة (الأناضول): إن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تلقى اتصالاً من نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، للتعبير عن التعزية والتضامن.

وتعرضت مناطق شرق تركيا، مساء أمس الجمعة، لزلزال تراوحت قوته من 6.7 إلى 7 درجات، وقع على عمق 10 كيلومترات.

والسبت، أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال إلى 29 قتيلا و1466 مصابا.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزات ارتدادية جراء الزلزال، طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مؤكداً أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.

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