قوات الاحتلال تمنع شق طريق وتستولي على جرافة في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شق طريق في قرية زواتا شمال غرب نابلس، واستولت على جرافة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال، منعت المواطنين من استكمال العمل بالطريق، عقب احتجاز عدد منهم لفترة، واستولت على جرافة، كانت تعمل على شقه، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.