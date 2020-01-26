أردوغان: ندعو إلى تحرك سريع لحل الأزمة الليبية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن قائد (الجيش الوطني الليبي)، المشير خليفة حفتر، لم يلتزم بمسار السلام، لا في قمة موسكو ولا في قمة برلين، داعياً إلى تحرك سريع لحل الأزمة الليبية.



وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول قبيل مغادرته إلى الجزائر ونقلته (روسيا اليوم): "حفتر ما زال يواصل هجماته في ليبيا، وليس من المتوقع التزامه بوقف إطلاق النار، حفتر لم يلتزم بمسار السلام، لا في موسكو ولا في برلين".



يتبع...