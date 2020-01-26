"المرور" بغزة: أربع إصابات بستة حوادث طرق خلال 24 ساعة الماضية

حادث سير - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور والنجدة، بغزة: إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل ستة حوادث طرق، نتج عنها أربع إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق، لدى دائرة حوادث الطرق.



وأكدت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"": أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية.



ونوهت إلى وجود سوق الشيخ زايد، شمال غزة، وسوق المغازي، في محافظة الوسطى، وسوق عبسان، الجديدة في خانيونس، طالبة من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



وشددت على أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.