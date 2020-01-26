الرئيس الصيني: الوضع خطير ووباء كورونا ينتشر بسرعة

أشخاص يرتدون الكمامات في لندن تخوفاً من فيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أقر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي (كورونا)، الذي أودى بحياة 41 شخصاً، يتسارع ويضع الصين في وضع خطير، داعياً إلى تعزيز سلطة النظام الشيوعي، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.



وأكد شي جيبينغ، خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي (تتكون من سبعة أعضاء وتدير البلاد) أن الصين يمكنها "الانتصار في المعركة" ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت، وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.



وأضاف وفق (صحيفة الشرق الأوسط): "من الضروري إزاء وضع خطر لوباء يتسارع (انتشاره)، تعزيز القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب".



وكان الرئيس الصيني، دعا في أول تصريحات، يدلي بها بشأن الفيروس (الاثنين) الماضي إلى (القضاء) على الوباء بكل عزم.



وعقب تصريحاته، تم فرض الحجر الصحي على مدينة ووهان مركز الوباء، ومقاطعة خوبي التي تمثل المدينة مركزها، ومُنع إثر ذلك نحو 56 مليون صيني من مغادرة مناطقهم حتى إشعار آخر.



وأصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في كانون الأول/ ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد نحو 1300 شخص في الصين، وشُخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.