الشعبية: القائد سعدات يجب أن يكون في أولويات أي صفقة تبادل أسرى

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إياد عوض الله، أنهم بانتظار خروج تأكيدات رسمية، بخصوص البدء في صفقة تبادل أسرى، من قبل الجانب الفلسطيني، لبحث امكانية إطلاق سراح القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقال عوض الله لـ"دنيا الوطن": إن الجبهة لا تتعاطى مع الإعلام الإسرائيلية وما يُرشح عن بعض الشخصيات هناك، ولكن فقط نستقي ما يقوله الأخوة المسؤولون في ملف صفقة تبادل الأسرى، ونأمل أن يكون القائد سعدات على رأس هذه الصفقة هو وإخيه القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى.

وأوضح أن الأمر الأهم في قضية صفقة التبادل، كسر اللاءات الإسرائيلية، وعدم الخضوع لشروط الاحتلال التي يُريد فرضها على الجانب الفلسطيني في عملية التبادل، مضيفًا: "الرفيق أحمد سعدات من ضمن الأسرى الذين رفضت إسرائيل الإفراج عنهم في صفقة وفاء الأحرار، لكن نحن نعتبر أن القائدين سعدات والبرغوثي يجب أن يكونا في أولويات أي صفقة ممكن أن تتم لاحقًا".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، أكد أن حركته، ستضع الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمعلى رأس قوائم الأسرى المُطلوب الإفراج عنهم؛ حال تمت صفقة تبادل أسرى مع الجانب الإسرائيلي.

وقال الهندي لـ"دنيا الوطن": إن "عيون حركة حماس، وعيون المقاومة الفلسطينية، ولديهم إصرار بأن يكون الأخ مروان البرغوثي على رأس هذه الصفقة، ويتم إخراجه من السجون الإسرائيلية، هو والقائد أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، وغيرهم من القادة".