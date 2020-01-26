ناصر: الإجراء المتبع بالانتخابات السابقة كان التصويت بمكاتب البريد الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

استقبل الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، السيدة سوزان تيرستال، مبعوثة الاتحاد الأوروبي الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك في المقر العام للجنة بالبيرة، اليوم الخميس.

وخلال اللقاء، الذي حضره أشرف الشعيبي، نائب المدير التنفيذي للجنة، أطلع ناصر، تيرستال على المشاورات التي قامت بها اللجنة خلال الأشهر الأخيرة، مع جميع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، بالضفة الغربية وقطاع غزة، والتي أفضت إلى موافقة الفصائل على المشاركة بالانتخابات.

كما وتحدث ناصر عن الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، مشيراً في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أن الإجراء المتبع في الانتخابات السابقة، كان بإجراء التصويت في مكاتب البريد الإسرائيلية، وهذا لا يرقى إلى المعايير الدولية المقبولة للانتخابات الحرة والنزيهة.







حيث تطمح اللجنة إلى أن تكون مراكز الاقتراع في القدس تابعة كليا لإدارة لجنة الانتخابات، أسوة بجميع المراكز الانتخابية في الضفة والقطاع، أو على الأقل أن تجرى في مقرات الأمم المتحدة الموجودة في مدينة القدس، لضمان الحد الأدنى اللازم للانتخابات الحرة والنزيهة.



