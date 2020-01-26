شؤون فلسطينية

البسيوني: نعمل مع المؤسسات الدولية والمحلية لتعويض خسائر المزارعين

البسيوني: نعمل مع المؤسسات الدولية والمحلية لتعويض خسائر المزارعين
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، أدهم البسيوني، إن الوزارة منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية عام 2000، وهي تتعامل مع الأضرار الزراعية، وفق الظروف الموجودة، وبالتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، سواء الدولية أو الحكومية أو المحلية.

وأضاف البسيوني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "ننجح في أغلب الظروف، بتوفير الدعم اللازم، وهناك جهود كبيرة في مجال إغاثة وإعادة تأهيل المزارعين والقطاع الزراعي، حيث قامت وزارة الزراعة، باستصلاح أراضٍ كبيرة جداً".

وتابع البسيوني: "نعمل على إعادة تأهيل المناطق الزراعية الداخلية، وليس المناطق الحدودية فقط، وكل هذه الأمور تجري على قدم وساق وفق الإمكانيات المتاحة، ونعمل على توفير المدخلات التكنولوجية في الزراعة، ولنا دور رئيسي في هذا المضمار". 

وأكمل: "نعمل على التواصل مع المؤسسات الدولية، ولدينا مساعٍ حثيثة؛ لتعزيز صمود المزارعين، وتوفير الدعم العاجل لهم، كما قمنا بتوفير حصص الغاز لمربي الدواجن من أجل استمرار عمليات التربية، وعدم حدوث أي خلل، قد يحدث في قطاع الدواجن". 

وقال البسيوني: "تعويض المزارعين له عدة أشكال، سواء بمشاريع تمولها وزارة الزراعة، أو المؤسسات الدولية، بإشراف الوزارة، كما نعمل على التعاون والمشاركة الحدثيثة في هذا الموضوع، ولا تشترط لدينا آلية التمويل، والمهم أن يصل التمويل للمزارعين ولمستحقيه، وكلنا ثقة بأن كل المؤسسات تقدم الخدمات للمزارعين الفلسطينيين". 

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