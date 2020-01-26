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الجيش السوري يُسيطر على وادي الضيف في ريف إدلب الجنوبي

الجيش السوري يُسيطر على وادي الضيف في ريف إدلب الجنوبي
عناصر من الجيش السوري "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
سيطر الجيش السوري، اليوم الأحد، على وادي الضيف في ريف إدلب الجنوبي بشمالي سوريا، وسط تقدمه باتجاه معرة النعمان الاستراتيجية؛ لتحريرها من سيطرة الجماعات المسلحة​​​.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن مصدر ميداني، قوله: "يقود الجيش معارك عنيفة ضد مسلحي (جبهة النصرة) قوات الجيش السوري، دخلت حوالي 150 متراً من الجهة الشرقية لمعرة النعمان".

وكان الجيش، قد تمكن، أمس السبت، من تحرير عدد من القرى والبلدات والتلال الاستراتيجية، منها، معر شمارين وتقانة وتلمنس ومعرشمشة، في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي، وبات على مشارف معرة النعمان الاستراتيجية، أحد أهم معاقل (جبهة النصرة) في الشمال.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014 سيطر مسلحو (جبهة النصرة) على معسكر وادي الضيف، بعد هجوم عنيف دام عدة أيام، وأسفر عن خسارة الطرفين في عديدهم وعتادهم.

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