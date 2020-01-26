إيران تُهدد: قادرون على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة



وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران منذ عام 2018، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات صارمة كبلت الاقتصاد الإيراني.



لكن ظريف أشار إلى أن إيران لا تزال على استعداد للحوار، على الرغم من تكرار مطلب بلاده السابق، بأن تضطر الولايات المتحدة أولاً إلى رفع العقوبات.



وقال لدير شبيغل: "بالنسبة لنا، لا يهم من يجلس في البيت الأبيض، ما يهم هو كيف يتصرف، يمكن لإدارة ترامب تصحيح ماضيها، ورفع العقوبات، والعودة إلى طاولة المفاوضات، ما زلنا على طاولة المفاوضات، هم الذين غادروا".

رام الله - دنيا الوطنقال على أصغر زاريان، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس السبت: "إن المنظمة قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة، إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار".وأضاف في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: "في اللحظة الحالية، إذا اتخذت (السلطات الإيرانية) القرار، فإن هيئة الطاقة الذرية، كمنفذ، قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقالت إيران في وقت سابق من هذا الشهر، إنها ستلغي حدود تخصيب اليورانيوم في خطوة أخرى في سبيل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع الدول الكبرى الست عام 2015، لكنها أضافت أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال زاريان: إن مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب، تجاوز 1200 كيلوغرام منذ اتخاذها آخر خطوة لتقليص التزاماتها، مضيفاً أن هذا المخزون، سيُضاف سريعاً إلى احتياطات اليورانيوم المخصب.وتأتي هذه التصريحات، بالتزامن مع مقابلة أجراها وزير الخارجية الإيراني، قال فيها: "إن إيران لا تستبعد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، حتى بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية بطائرة بدون طيار".وقال محمد جواد ظريف، في مقابلة مع مجلة (دير شبيغل) الألمانية، في طهران، نشرت أمس السبت: إنه "لا يستبعد على الإطلاق احتمالية أن يغير الناس نهجهم ويدركوا الحقائق".