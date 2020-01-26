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إنقاذ 78 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

إنقاذ 78 مهاجراً قبالة السواحل الليبية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أنقذت السفينة الإنسانية (آلان كردي)، 78 شخصاً، كانوا على مركبين واجهتهما صعوبات في البحر قبالة السواحل الليبية، بحسب ما أعلنت منظمة (سي آي غير) الحكومية الألمانية.

وتمكنت السفينة التابعة للمنظمة التي "تم الاتصال بها بشكل طارئ" أول الأمر من إنقاذ 62 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين، بينهم ثماني نساء وسبعة أطفال، من زورق مطاطي، بحسب بيان المنظمة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ثم وبعد تلقيها بلاغاً من سفينة شحن، أنقذت 16 شخصاً بينهم ثلاثة كانوا يعانون "حالة جفاف خطرة" على متن مركب "غير قادر على الإبحار"، وفق المصدر ذاته.

ثم أمرت بارجة تابعة لحرس السواحل الليبيين السفينة الإنسانية بالابتعاد.

وقالت يوهانا بوهل، رئيسة عمليات السفينة الإنسانية في البيان: "إن ما يسمى بحرس السواحل الليبيين التابع لحكومة طرابلس يتعاملون مع منطقة بحث وإنقاذ باعتبارها المياه الإقليمية، ويضايقون عناصر الإنقاذ، ويصدرون تعليمات غير قانونية"، ولم توضح المنظمة حتى الآن أين تنوي إنزال من أنقذتهم.

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