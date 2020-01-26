ولي العهد البريطاني: أود الذهاب الى إيران

الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، في مقابلة مع صحيفة (صنداي تايمز)، عن رغبته في قيامه بزيارة رسمية إلى إيران.



وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأمير تشارلز قال: "نعم بالتأكيد أود ذلك (الذهاب إلى إيران)".



وتأتي رغبة الأمير تشارلز في زيارة إيران في وقت يشهد توتراً متزايداً بين طهران والغرب.



وقال الأمير تشارلز للصحيفة: إنه يسعى لأن يكون صانع سلام، وإنه يصلي من أجل السلام في الشرق الأوسط.



وأضاف خلال المقابلة: "أعتقد أن الأمر الأهم هو سلام عادل ودائم"، في تكرار لتصريح أدلى به أمس الجمعة.