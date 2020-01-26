ولي العهد البريطاني: أود الذهاب الى إيران
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، في مقابلة مع صحيفة (صنداي تايمز)، عن رغبته في قيامه بزيارة رسمية إلى إيران.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأمير تشارلز قال: "نعم بالتأكيد أود ذلك (الذهاب إلى إيران)".
وتأتي رغبة الأمير تشارلز في زيارة إيران في وقت يشهد توتراً متزايداً بين طهران والغرب.
وقال الأمير تشارلز للصحيفة: إنه يسعى لأن يكون صانع سلام، وإنه يصلي من أجل السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف خلال المقابلة: "أعتقد أن الأمر الأهم هو سلام عادل ودائم"، في تكرار لتصريح أدلى به أمس الجمعة.
أعرب الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، في مقابلة مع صحيفة (صنداي تايمز)، عن رغبته في قيامه بزيارة رسمية إلى إيران.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأمير تشارلز قال: "نعم بالتأكيد أود ذلك (الذهاب إلى إيران)".
وتأتي رغبة الأمير تشارلز في زيارة إيران في وقت يشهد توتراً متزايداً بين طهران والغرب.
وقال الأمير تشارلز للصحيفة: إنه يسعى لأن يكون صانع سلام، وإنه يصلي من أجل السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف خلال المقابلة: "أعتقد أن الأمر الأهم هو سلام عادل ودائم"، في تكرار لتصريح أدلى به أمس الجمعة.
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