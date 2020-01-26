دولي

ولي العهد البريطاني: أود الذهاب الى إيران

ولي العهد البريطاني: أود الذهاب الى إيران
الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، في مقابلة مع صحيفة (صنداي تايمز)، عن رغبته في قيامه بزيارة رسمية إلى إيران.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأمير تشارلز قال: "نعم بالتأكيد أود ذلك (الذهاب إلى إيران)".

وتأتي رغبة الأمير تشارلز في زيارة إيران في وقت يشهد توتراً متزايداً بين طهران والغرب.

وقال الأمير تشارلز للصحيفة: إنه يسعى لأن يكون صانع سلام، وإنه يصلي من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال المقابلة: "أعتقد أن الأمر الأهم هو سلام عادل ودائم"، في تكرار لتصريح أدلى به أمس الجمعة.

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