مسؤولان إسرائيليان يُحددان موقفهما من طرح (صفقة القرن)

بنيامين نتنياهو (يمين) وجاريد كوشنير (وسط) ودونالد ترامب (يسار)

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رام الله - دنيا الوطن

أبدى مسؤولان اسرائيليان، موقفهما المعارض من خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).



قال رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان: "إن الإعلان عن خطة (صفقة القرن)، قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات، أمر مشكوك فيه إلى حد ما.



وأضاف ليبرمان وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) خلال حدث ثقافي في رعنانا: "إن نتنياهو يفر إلى الولايات المتحدة؛ حتى لا يفي بالتزامه بتطبيق السيادة على غور الأردن، وبدلاً من الذهاب لمسافة 2.4 كم إلى (كنيست) لتمرير السيادة الإسرائيلية في غور الأردن في قراءة مدتها ثلاثة أيام، كما هو الحال عندما مرر قانون مرتفعات الجولان، كان يفضل السفر لمسافة 9،476 كم إلى واشنطن".



وتابع: "نتنياهو يجب أن يقول وداعًا للحصانة، وتجنب الإكراه الديني، وعندها فقط سيصنع السلام في الشرق الأوسط".



من جانبه، اعترض رئيس حزب (العمل) عمير بيرتس، على عزم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الإعلان عن (صفقة القرن) في الوقت الحالي.



وقال بيرتس وفق موقع (واللا): "هذا غير منطقي.. الإعلان عن خطة سياسية قبل شهر من الانتخابات".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في تصريحات سابقة له، أنه سيعلن عن (صفقة القرن)، قبل يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، حيث دعا كلاً من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب (أزرق أبيض) إلى واشنطن؛ لإطلاعهما على تفاصيل الصفقة.