الطقس: استمرار الأجواء شديدة البرودة وتحذيرات من تشكل الصقيع





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 10-4 12-6 13-6 بيت لحم 10-4 12-6 13-6 رام الله والبيرة 9-3 11-5 12-5 طولكرم 15-7 17-9 18-9 نابلس 12-5 14-7 15-7 قلقيلية 15-7 17-9 18-9 جنين 15-6 16-8 17-8 سلفيت 10-4 12-6 13-6 طوباس 15-6 16-8 17-8 روابي 12-5 14-7 15-7 الخليل 9-2 11-4 12-4 غزه 16-8 18-10 19-10 أريحا 18-9 19-10 20-10 خانيونس 16-8 18-10 19-10 الأغوارالشمالية 16-7 17-8 18-8 رفح 15-7 17-9 18-9

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم الأحد.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وشديد البرودة والرياح شمالية غربية شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد وغائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً نسبياًً إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يستمر الجو باردً نسبياً إلى بارد وغائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.