حماس تعلق على تصريحات نتنياهو بشأن (صفقة القرن)





وكان نتنياهو اعتبر، أن (صفقة القرن)، التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "فرصة لن تعود" بالنسبة إلى إسرائيل.



وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم السبت عشية زيارته إلى واشنطن: "فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة في التاريخ ولا يجوز تفويتها. لدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى".



رام الله - دنيا الوطنقال حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن (صفقة القرن) لا تُفوت وهي أكبر فرصة تاريخية لدولة الكيان يتطلب سرعة استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والبدء عملياً بالدعوة للقاء وطني لمواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية.وأكد المتحدث باسم الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن شعبنا الفلسطيني جاهز للانخراط في أكبر حراك وطني موحد لرفض الصفقة وإفشال تمريرها.