طائرات الاحتلال تشن غارات بمناطق في خانيونس جنوب القطاع





وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعين في "محررة حطين"، و"الخيل" في منطقة "معن" في خانيونس، جنوب القطاع.





وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن الجيش قصف هدفاً بقطاع غزة رداً على استمرار إطلاق البالونات.





في السياق، أكدت وزارة الصحة بغزة، عدم وصول أي إصابات إلى مستشفياتنا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة في خانيونس.

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعين للمقاومة في خانيونس، جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وجود إصابات.