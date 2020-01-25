روسيا تؤكد عدم تسجيل إصابات بـ(كورونا) في أراضيها والصين تتخذ قراراً جديداً

أكدت وزارة الصحة الروسية عدم تسجيل أي مصابين بالنوع الجديد لفيروس (كورونا)، في أراضي البلاد، مشيرة إلى وجود سبع حالات للإصابة بالسلالة، بينها وفاة، في مناطق صينية على حدود روسيا.



وقال نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ سالاغاي، في بيان أصدره مساء اليوم السبت: "حتى الساعة 21:00 من يوم 25 كانون الثاني/يناير لم يتم في روسيا تحديد أي حالات مؤكدة اختباريا للإصابة بالأمراض الناجمة عن النوع الجديد من فيروس كورونا".



وأضاف سالاغاي: "سجلت في مناطق صينية واقعة على الحدود مع روسيا سبع حالات إصابة بمثل هذه الأمراض، بينها حالة وفاة واحدة".



وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد وغامض من فيروس (كورونا)، منذ أواخر كانون الأولديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV" ويتسبب بمرض الالتهاب الرئوي، فيما سجلت في البلاد 1372 حالة للإصابة بينها 41 وفاة.



وإضافة إلى الصين، تم تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة في تايلاند، وثلاث إصابات في اليابان، وثلاث إصابات في سنغافورة، وإصابتين في كوريا الجنوبية، وإصابتين في الولايات المتحدة، وإصابتين في فيتنام، وإصابتين في فرنسا، وإصابة واحدة في نيبال.



وذكر التلفزيون الصيني (سي.سي.تي.في) يوم السبت، أن الصين قررت وقف كل رحلات المجموعات السياحية سواء داخل البلاد أو خارجها اعتبارا من 27 كانون الثاني/يناير، وذلك ضمن مساعيها لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.



وأضاف تقرير التلفزيون، نقلا عن الهيئة المعنية بالسياحة في الصين، أن الرحلات السياحية الداخلية توقفت بالفعل منذ أمس الجمعة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وبدأت أمس عطلات السنة القمرية الجديدة في الصين والتي يسافر خلالها الملايين في رحلات داخلية وإلى خارج البلاد.



رام الله - دنيا الوطن