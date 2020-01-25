قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية وتكثف انتشارها في جنين

قوات الاحتلال في جنين - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عدة حواجز في محافظة جنين، وكثفت من تواجدها وانتشارها العسكري ما أدى إلى إعاقة وعرقلة تحركات المواطنين ومركباتهم.



وأفاد شهود عيان ومصادر محلية، بأن جنود الاحتلال نصبوا عدة حواجز عسكرية ثابتة ومتنقلة في أماكن عدة في المحافظة، من بينها حاجز على شارع جنين- حيفا عند مفترق قرية رمانة، وآخر على شارع جنين – نابلس على مفترق بلدة عرابة، حيث اوقف الجنود المركبات وفتشوها ودققوا في هويات ركابها، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.