شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي بوفاة الطفل قيس أبو رميلة

الرئيس عباس يعزي بوفاة الطفل قيس أبو رميلة
الطفل أبو ارميلة
رام الله - دنيا الوطن
عزى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، المواطن عبد عزمي أبو رميلة وعائلته بوفاة ابنهم الطفل قيس، الذي قضى غرقا في بركة مياه في بيت حنينا شمال القدس.  

وأعرب في اتصال هاتفي مع والد الطفل، عن خالص تعازيه القلبية بوفاة نجله قيس، وأبلغه بوقوفه الى جانبه وجانب عائلته في هذا المصاب الجلل الذي هز مشاعرنا جميعا، وقال إنه تلقى بصدمة كبيرة وألم بالغ نبأ وفاته، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعرب الرئيس عن صادق تعازيه ومواساته القلبية بهذا المصاب الأليم، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الطفل الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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