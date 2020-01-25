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هبوط طائرة إيرانية اضطرارياً في مطار طهران

هبوط طائرة إيرانية اضطرارياً في مطار طهران
طائرة إيرانية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية شبه الرسمية: إن طائرة إيرانية هبطت اضطرارياً في مطار بطهران يوم السبت.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول بمطار الإمام الخميني، حيث أقلعت الطائرة، أن الطائرة كانت في طريقها من طهران إلى اسطنبول لكنها عادت أدراجها بسبب مشكلة فنية وهبطت بسلام في مطار مهراباد دون وقوع إصابات بين الركاب أو الطاقم، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ولم يذكر التقرير أي تفاصيل أخرى بشأن المشكلة الفنية التي واجهتها الطائرة التي تتبع شركة إيران إيرتور.

ولم تظهر صورة للطائرة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أي أضرار بادية عليها، فيما لم يتسن التحقق من صحة الصورة بشكل مستقل.

وكان الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة ركاب أوكرانية خطأ قرب طهران يوم الثامن من يناير كانون الثاني مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.

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