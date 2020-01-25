"العشائر" بالمحافظات الشمالية تعلن وقوفها خلف الرئيس عباس بمواجهة (صفقة القرن)





وأكدت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وقوفها خلف القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس.





واعتبر السيد اياد العملة منسق عام الهيئة، أن هذة الصفقة ليست سوى مشروع إسرائيلي بغطاء أمريكي، وأن الهدف الحقيقي لـ(صفقة القرن) هو تكريس نظام "الابرتهايد" الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتدمير أي فرص لعملية السلام.





وشدد على أن مواجهة هذة الصفقة وهذا الخطر المحدق يكون من خلال العمل الفوري على تقوية النسيج الاجتماعي وتوحيد الصف الوطني والوقوف إلى جانب رأس الشرعية الرئيس أبو مازن.

رام الله - دنيا الوطنأعربت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الشمالية عن رفظها المطلق لما يسمى بـ(صفقة القرن) بكل تفاصيلها.