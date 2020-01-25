شؤون فلسطينية

عدنان مجلي: علينا الاعتماد على أنفسنا لمواجهة خطة ترامب

عدنان مجلي: علينا الاعتماد على أنفسنا لمواجهة خطة ترامب
عدنان مجلي
رام الله - دنيا الوطن
قال العالِم الفلسطيني، د.عدنان مجلي: إن فريق دونالد ترامب السياسي قرر عرض خطته المسماة (صفقة العصر) في هذا التوقيت بهدف دعم فرص بنيامين نتنياهو في الفوز في الانتخابات القادمة.

وأضاف: أن الهدف من دعوة بيني غانتس لمرافقة نتنياهو في زيارته إلى البيت الأبيض هو تأسيس لشراكةٍ بين نتنياهو وحزب المعارضة (أزرق أبيض) من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات تقوم بتطبيق الخطة.

واعتبر مجلي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "الوضع بالغ الخطورة بسبب غياب الدعم الدولي والعربي الكافي لمواجه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية.

وأضاف "هذا الغياب لا يفقدنا خياراتنا الوطنية لمواجهة هذه المؤامرة، وعلينا الاعتماد على أنفسنا والشروع فوراً في تعزيز جبهتنا الداخلية لمواجهة خطة التصفية هذه."

وتابع: "هذا يتطلب إنهاء الانقسام، وتوحيد كل القوى السياسية، وإجراء انتخابات عامة." وشرح قائلاً: "يتوجب علينا التحرك عربياً لخلق جبهة إقليمية تضمّ السعودية ومصر والأردن وتقف ضد هذا المشروع السياسي التصفوي، علينا التحرك فوراً على الجبهة الدولية أيضاً من أوروبا إلى روسيا والصين،" .

وأكد العالم الفلسطيني أن "الاعتماد على أنفسنا يبقى المفتاح الرئيسي لمواجهة هذه المؤامرة لتصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية في ظل ضعف وغياب الظهيرين العربي والدولي."

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