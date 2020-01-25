شؤون فلسطينية

البطش يُحذر: الزلزال السياسي الذي يقوده ترامب سيضرب عُمق الضفة والقدس

البطش يُحذر: الزلزال السياسي الذي يقوده ترامب سيضرب عُمق الضفة والقدس
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش
رام الله - دنيا الوطن
دعا خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إلى حراك جماهيري شعبي في الضفة والقدس وغزة وأراضي عام 48 وفي الشتات، لمواجهة (صفقة القرن) ومنع تمريرها.

كما دعا الرئيس محمود عباس، للقدوم إلى غزة، من أجل إنهاء الانقسام، والبدء بإجراءات المصالحة واستعادة الوحدة، لمواجهة تحديات (صفقة القرن)، لأن الزلزال السياسي، الذي يقوده ترامب سيضرب عمق الضفة الغربية والقدس، وفق تعبيره.

وبيًن في في كلمة له خلال مؤتمر "القدس لنا وسنحميها بدمائنا"، أن الأمريكان بقيادة ترامب اختاروا المواجهة المباشرة مع الشعب الفلسطيني، وقرروا تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، مستغلين حالة الضعف والتكسر في المواقف العربية، وفق ما نقل موقع حركة (الجهاد الإسلامي).

وقال البطش: ندعو لتحرك الجماهير في الضفة وغزة والقدس والداخل المحتل والشتات، وتحويل هذه الأماكن إلى ساحات انتفاضة ضد (صفقة القرن)، ولتصل رسالة شعبنا، بأننا لن نستسلم للأمريكي، ولن نقف مكتوفي الأيدي، ننتظر العون من الذين فقدوا القدرة على العمل".

وأشار إلى أن العرب، أصبحوا وسطاء وعرابين لتمرير (صفقة القرن) بعد أن فتحوا عواصمهم لـ"العدو الصهيوني" بهدف التطبيع معه، تحت عناوين أمنية واقتصادية وعسكرية، بإيعاز من إدارة "البلطجي" ترامب.

وأضاف بالقول: العدالة الدولية المفقودة، هي الكذبة الكبرى التي تُستغل اليوم؛ لتمرير مخططات العدو برعاية أمريكية.  

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح لأحد أن ينتزع القدس منه، مشدداً على ضرورة قيام الفلسطينيين بواجب الدفاع عن أنفسهم، لأنهم إن لم يفعلوا ذلك، فلن يقوم أحد بهذه المهمة نيابة عنهم.

ودعا البطش، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لوقف التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة، وسحب سفراء الدول العربية والإسلامية من أمريكا؛ احتجاجاً على ما تقوم به من دعم لـ "العدو الصهيوني" على حساب تضييع حقوق الشعب الفلسطيني.

ووجه البطش التحية لأهالي القدس، وللشيخ عكرمة صبري، وللمرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى.

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