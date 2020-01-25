أبو مرزوق يُوجّه مناشدة للرئيس عباس بشأن مواجهة (صفقة القرن)









رام الله - دنيا الوطنوجه عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق، مناشدة إلى الرئيس محمود عباس، بشأن مواجهة (صفقة القرن).وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "كثر الحديث حول (صفقة القرن)، وتسريبات حول تغييرفي مواقف بعض الدول، وتهديدات تستهدف قضيتنا الوطنية، مع انشغال بعضنا ببعض، مما يعرض مستقبلنا للخطر، هذا يستوجب مراجعة لمواقفنا حماية لمستقبلنا".وتابع: "فلذا أناشد الرئيس (أبومازن) بدعوة الكل الوطني للقاء في القاهرة، للتوافق حول برنامج إنقاذ وطني".ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستضافة قادة إسرائيليين في واشنطن هذا الأسبوع، للكشف عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.