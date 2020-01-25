اندلاع مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب واعتقال صحفي





رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، مساء اليوم السبت، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.ووفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال، أطلقت خلال المواجهات قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان وأهالي المخيم، ما تسبب بحالة من الرعب بين الأطفال، وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم للغاز، عولجوا على إثرها ميدانياً.كما اعتقلت قوات الاحتلال من المخيم، الصحفي في صوت فلسطين، ثائر الشريف، واعتدت على عائلته بغاز الفلفل واقتادته إلى جهة غير معلومة.