دولي

عشية زيارته لـ"واشنطن".. نتنياهو: لقيت آذاناً صاغية بالبيت الأبيض لاحتياجاتنا الأمنية والوطنية

عشية زيارته لـ"واشنطن".. نتنياهو: لقيت آذاناً صاغية بالبيت الأبيض لاحتياجاتنا الأمنية والوطنية
ترامب ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، وعشية زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن: إن "فرصة مثل هذه، تحدث مرة واحدة في التاريخ، ولا يجوز تفويتها".

وأضاف في تصريحاته التي نقلها المتحدث باسمه عوفر جندلمان: "لدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى، ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى".

وقال نتنياهو: أتحدث مع الرئيس ترامب وفريقه منذ ثلاث سنوات، حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية الأكثر حيويةً، التي يجب شملها في أي تسوية سياسية".

وشدّد على أنه لاقى آذانا صاغية في البيت الأبيض لتلك الاحتياجات، ولذا "إنني مليء بالأمل، بأننا نقف على حافة لحظة فارقة في تاريخ دولتنا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إنه يغادر "البلاد" إلى واشنطن و"أحس بأنني أحمل رسالة كبيرة ومسؤولية كبيرة وفرصة كبيرة لن تعود، وذلك أجل من ضمان مستقبل إسرائيل"، وفق تعبيره.

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