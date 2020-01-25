غانتس يتخذ قراره بشأن دعوة ترامب لزيارة البيت الأبيض

ومن المقرر، أن يتوجه كل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وغانتس إلى واشنطن؛ للقاء الرئيس ترامب.



وكان رئيس تحالف (العمل جيسر ميترس)، عمير بيرتس، قد بعث برسالة إلى ترامب، قال فيها إنه لا يمكن تحريك عملية سياسية حقيقية، إذا لم تكن معتمدة على أساس حل الدولتين.





وأكد أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب أن يُحل عبر تفاوض مباشر بين الطرفين.





وأعرب بيرتس عن خشيته من أن يُعتبر نشر خطة السلام في هذا التوقيت، تدخلاً في المعركة الانتخابية في إسرائيل.