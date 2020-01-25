غانتس يتخذ قراره بشأن دعوة ترامب لزيارة البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس، أنه استجاب لدعوة وجهها إليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب شخصياً، وأنه سيجتمع معه في واشنطن بعد غد الاثنين.
أعلن رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس، أنه استجاب لدعوة وجهها إليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب شخصياً، وأنه سيجتمع معه في واشنطن بعد غد الاثنين.
وقال: إن الولايات المتحدة، حليفة قوية لإسرائيل، وإن الرئيس ترامب هو صديق إسرائيل الحميم، والخطة قد تشكل أساساً للتفاوض مع الفلسطينيين والدول العربية الأخرى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
ومن المقرر، أن يتوجه كل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وغانتس إلى واشنطن؛ للقاء الرئيس ترامب.
وكان رئيس تحالف (العمل جيسر ميترس)، عمير بيرتس، قد بعث برسالة إلى ترامب، قال فيها إنه لا يمكن تحريك عملية سياسية حقيقية، إذا لم تكن معتمدة على أساس حل الدولتين.
وكان رئيس تحالف (العمل جيسر ميترس)، عمير بيرتس، قد بعث برسالة إلى ترامب، قال فيها إنه لا يمكن تحريك عملية سياسية حقيقية، إذا لم تكن معتمدة على أساس حل الدولتين.
وأكد أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب أن يُحل عبر تفاوض مباشر بين الطرفين.
وأعرب بيرتس عن خشيته من أن يُعتبر نشر خطة السلام في هذا التوقيت، تدخلاً في المعركة الانتخابية في إسرائيل.
التعليقات