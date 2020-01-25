محتجون في بيروت يحاولون اقتحام ساحة السراي الحكومي

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أفاد مصادر اعلامية في بيروت بتواصل المواجهات وسط بيروت بين الشرطة ومحتجين مطالبين بإسقاط حكومة حسان دياب الجديدة، حيث حاول المحتجون دخول ساحة السراي الحكومي.



وقام محتجون أزالوا الشريط الشائك الذي يفصل ساحة التظاهر ومبنى الحكومة، وبدأوا برشق حرس مبنى الحكومة بالحجارة بعد إزالة البوابة الحديدية بحسب (روسيا اليوم).



واستخدمت القوى الأمنية خراطيم المياه لمنع المحتجين من دخول ساحة السراي الحكومي وإبعادهم من أمام السراي، بينما رشق المتظاهرون القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية.



وطلبت القوى الأمنية من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم. وأكدت أن عناصرها تعرضوا لأعمال شغب من قبل بعض المحتجين، في حين رصدت تعزيزات أمنية كثيفة للجيش والقوى الأمنية بمحيط السراي الحكومي.



وفي وقت سابق من اليوم السبت، انطلقت مسيرات عدة في مختلف المناطق، لا سيما في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس شمال البلاد، رفضا للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.