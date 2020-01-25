الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي المحافظات الجنوبية تُصدر توضيحاً بشأن تصريحات إعلامية





وأكدت الحملة في بيان صحفي على ما يلي:

أولا: مسؤول الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي المحافظات الجنوبية هو يعقوب زروق.





ثانيا: نحن في الحملة الشعبية نتحدث وندافع عن حقوق موظفي المحافظات الجنوبية ولسنا ناطقين باسم الحكومة .





ثالثا: نحن في الحملة ليس لنا اي قناة اتصال مع الحكومة لغاية اللحظة وموقفنا من تشكيل اللجان وربط حل التقاعد المالي الغير قانوني بها مرفوض جملة وتفصيلا .





وأكدت أن حملتها مستمرة حتى تلبية جميع مطالب الحملة وان أي خبر يخص الحملة يتم عبر الناطق الرسمي باسم الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي المحافظات الجنوبية الأخ رامي ابو كرش فقط .





وشددت الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي المحافظات الجنوبية أنه ليس لها اي صلة بالخبر الصادر على لسان د. رانيا اللوح فهو يمثلها وحدها فقط .





رام الله - دنيا الوطنقالت الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي المحافظات الجنوبية إنها تفاجأت بخبر نُشر على المواقع الاعلامية على لسان د . رانيا اللوح تعطي نفسها صفة مسؤولة الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي المحافظات الجنوبية.