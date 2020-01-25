إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطنان بجروح أحدهما وصفت بالخطيرة، اليوم السبت، عقب الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين في بلدة الساوية جنوب نابلس.



وقال رئيس مجلس قروي الساوية مراد أبو راس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن عبد الجواد محمد حامد خليل (62 عاما) ونجله نزار، واعتدوا عليهما بالضرب، ونقلا إلى المستشفى بحسب ما نقلت (وكالة الأنباء الرسمية).



وأضاف أن المواطن خليل يعاني من جروح خطيرة، إثر إصابته في الرأس جراء استهدافه من مستوطني "مستوطنة رحاليم" بالحجارة والعصي.



وأكد أبو راس أن المواطنين كانا يعملان بأرضهما في منطقة تسمى "حرايق ريان" بالقرية، والتي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل متكرر.