هل وصل فيروس "كورونا" اسرائيل؟

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة "يديعوت آحرنوت" الاسرائيلية، انه تم إدخال إسرائيلي عائد من الصين إلى مستشفى شيبا "تل هشومير"، يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المتفشي في مدينة ووهان.



وذكر موقع (واللا) الاسرائيلي أنه تم "عزل مجموعة من الإسرائيليين العائدين من الصين بسبب مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا"، لافتا إلى أنهم "بانتظار نتائج المختبر".



وظهر فيروس كورونا الجديد لأول مرة في الصين، حيث أعلنت السلطات الرسمية عنه في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان وسط البلاد، وحصد العشرات من الضحايا والمصابين.



وانتشر الفيروس عن طريق السياح الصينيين في دول عديدة حول العالم، مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، واليابان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، والسعودية، وفيتنام، ونيبال.