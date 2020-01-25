عاجل

  • الصحة تدعو المسافرين والعائدين من الصين لتوخي الحذر

عربي

إعادة فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية

إعادة فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعادت السلطات العراقية، اليوم السبت، فتح ساحات وشوارع في العاصمة بغداد ومدن جنوبية.

وكان المتظاهرون قد أغلقوا ساحة الطيران وشارع محمد القاسم شرق بغداد منذ الاثنين الماضي، للمطالبة بتنفيذ إصلاحات.

وحسب بيان لقيادة عمليات بغداد، فقد أخلت قوات الأمن ساحة الطيران وطريق محمد القاسم السريع وجسر الأحرار وسط العاصمة من المتظاهرين بحسب (روسيا اليوم).

وأفاد مصدر طبي بإصابة ستة متظاهرين بجروح.

كما أعادت قوات الأمن فتح جسر الأحرار، أحد أهم الجسور التي شهدت خلال الفترة الماضية عمليات كر وفر مع المتظاهرين، ويربط هذا الجسر جانب الرصافة بجانب الكرخ حيث المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مقار حكومية وسفارات أجنبية.

أخبار ذات صلة

تقرير: تفاصيل (صفقة القرن) بحوزة الملك الأردني وعمّان تبدي مرونة

تقرير: تفاصيل (صفقة القرن) بحوزة الملك الأردني وعمّان تبدي مرونة

إحراق &#34;مجسم الثورة&#34; بمعقل (حزب الله) في لبنان

إحراق "مجسم الثورة" بمعقل (حزب الله) في لبنان

السودان وجارتها الجنوبية تعلنان عن &#34;خارطة&#34; لحل الأزمة في &#34;أبيي&#34;

السودان وجارتها الجنوبية تعلنان عن "خارطة" لحل الأزمة في "أبيي"

بمشهد غريب.. وزير لبناني يصل إلى جلسة الحكومة بـ&#34;التاكسي&#34;

بمشهد غريب.. وزير لبناني يصل إلى جلسة الحكومة بـ"التاكسي"

مقتل متظاهريْن برصاص قوات الأمن العراقية وسط بغداد

مقتل متظاهريْن برصاص قوات الأمن العراقية وسط بغداد

مصرع وجرح العشرات من الحوثيين شمال اليمن

مصرع وجرح العشرات من الحوثيين شمال اليمن

22 قتيلاً في زلزال تركيا ونحو 1000إصابة

22 قتيلاً في زلزال تركيا ونحو 1000إصابة

العراق.. اقتحام ساحات الاعتصام في البصرة وكربلاء

العراق.. اقتحام ساحات الاعتصام في البصرة وكربلاء

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: صفقة القرن مشروعاً تصفوياً وهو الأخطر على مشروعنا الوطني

النضال الشعبي: صفقة القرن مشروعاً تصفوياً وهو الأخطر على مشروعنا الوطني

وزير الخارجية الغيني يستقبل وفدا فلسطينيا مختصا بأمن المعلومات

وزير الخارجية الغيني يستقبل وفدا فلسطينيا مختصا بأمن المعلومات

إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

شاهد: من المسجد الأقصى.. تشييع الطفل قيس أبو إرميلة إلى مثواه الأخير

شاهد: من المسجد الأقصى.. تشييع الطفل قيس أبو إرميلة إلى مثواه الأخير

الديمقراطية: قطاع غزة ليس مكباً لنفايات المستوطنين تلقى فيه مياههم العادمة

الديمقراطية: قطاع غزة ليس مكباً لنفايات المستوطنين تلقى فيه مياههم العادمة

عياش: مواجهة (صفقة القرن) بإنهاء الأنقسام والسير خلف قيادتنا الشرعية

عياش: مواجهة (صفقة القرن) بإنهاء الأنقسام والسير خلف قيادتنا الشرعية

أسرى فلسطين: ضحايا الإهمال الطبي من الأسرى في ارتفاع

أسرى فلسطين: ضحايا الإهمال الطبي من الأسرى في ارتفاع

33 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

33 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

منوعات

شاهد: تفاصيل جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم فادي الهاشم

شاهد: تفاصيل جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم فادي الهاشم

قصة رحيل عبد الوارث عسر المأساوية بسبب زوجته

قصة رحيل عبد الوارث عسر المأساوية بسبب زوجته

زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره بعد تغيير لون شعرها

زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره بعد تغيير لون شعرها

هنا الزاهد تغني &#34;سالمونيلا&#34;: &#34;تقودني للجنون&#34;

هنا الزاهد تغني "سالمونيلا": "تقودني للجنون"

غادة عبدالرازق تظهر بفستان الزفاف.. هل تزوجت للمرة الـ 12؟

غادة عبدالرازق تظهر بفستان الزفاف.. هل تزوجت للمرة الـ 12؟

بسيجارة ومايوه.. منة عرفة تشعل مواقع التواصل بأجرأ ظهور لها

بسيجارة ومايوه.. منة عرفة تشعل مواقع التواصل بأجرأ ظهور لها

ضحية جديدة لحساب &#34;حمزة مون بيبي&#34; تتلقى تهديداً بنشر صورها الجريئة

ضحية جديدة لحساب "حمزة مون بيبي" تتلقى تهديداً بنشر صورها الجريئة

شاهد: تصرف فتاة تجاه كاظم الساهر يدفع الجمهور لوصفها بـ &#34;المجنونة&#34;

شاهد: تصرف فتاة تجاه كاظم الساهر يدفع الجمهور لوصفها بـ "المجنونة"

تصغره بـ17 عاماً.. عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بعد خطوبته من دانا حلبي

تصغره بـ17 عاماً.. عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بعد خطوبته من دانا حلبي

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

عربي

إعادة فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية

إعادة فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية

إحراق &#34;مجسم الثورة&#34; بمعقل (حزب الله) في لبنان

إحراق "مجسم الثورة" بمعقل (حزب الله) في لبنان

السودان وجارتها الجنوبية تعلنان عن &#34;خارطة&#34; لحل الأزمة في &#34;أبيي&#34;

السودان وجارتها الجنوبية تعلنان عن "خارطة" لحل الأزمة في "أبيي"

بمشهد غريب.. وزير لبناني يصل إلى جلسة الحكومة بـ&#34;التاكسي&#34;

بمشهد غريب.. وزير لبناني يصل إلى جلسة الحكومة بـ"التاكسي"