إعادة فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعادت السلطات العراقية، اليوم السبت، فتح ساحات وشوارع في العاصمة بغداد ومدن جنوبية.



وكان المتظاهرون قد أغلقوا ساحة الطيران وشارع محمد القاسم شرق بغداد منذ الاثنين الماضي، للمطالبة بتنفيذ إصلاحات.



وحسب بيان لقيادة عمليات بغداد، فقد أخلت قوات الأمن ساحة الطيران وطريق محمد القاسم السريع وجسر الأحرار وسط العاصمة من المتظاهرين بحسب (روسيا اليوم).



وأفاد مصدر طبي بإصابة ستة متظاهرين بجروح.



كما أعادت قوات الأمن فتح جسر الأحرار، أحد أهم الجسور التي شهدت خلال الفترة الماضية عمليات كر وفر مع المتظاهرين، ويربط هذا الجسر جانب الرصافة بجانب الكرخ حيث المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مقار حكومية وسفارات أجنبية.