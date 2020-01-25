الولايات المتحدة تعترف بتعرض 34 عسكريا لارتجاج بالمخ بالهجوم الإيراني

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إن 34 من عسكرييها تعرضوا لإصابات رضية في الدماغ بعد الهجوم الإيراني على قاعدتهم العسكرية في العراق.





وقال متحدث إن 17 عسكريا مازالوا تحت الملاحظة الطبية بحسب ما نقلت( بي بي سي).





وفي السابق، قال الرئيس، دونالد ترامب، إنه لم تسجل أي إصابة بين الجنود الأمريكيين بعد الهجوم الإيراني يوم 8 يناير/ كانون الثاني، الذي جاء ردا على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني في غارة أمريكية.





وأشار ترامب إلى عدم وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين في قراره بالامتناع عن الرد على الغارة الإيرانية.





لكن في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن 11 من العسكريين تلقوا العلاج من أعراض ارتجاجات بالمخ جراء الهجوم.





وبحسب البنتاغون، لم يقتل أي عسكري أمريكي جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد، حيث كان غالبيتهم في مخابئ أثناء انهمار الصواريخ.





وانتقدت جميعة "قدامى المحاربين الأمريكيين في العراق وأفعانستان" إدارة ترامب لتأخرها في الإعلان عن عدد الضحايا.





وكتب مؤسس الجمعية بول ريكوف بموقع تويتر: "ينبغي أن تكون الحكومة في مستوى ثقة الأمريكيين، فتمدهم بالمعلومات عن أبنائنا وبناتنا في المناطق الخطيرة. فليس هناك ما هو أهم من هذا".





وتعد التفجيرات أبرز مسببات إصابات الدماغ الرضية التي يعاني منها العسكريون، بحسب مركز إصابات الدماغ الأمريكي للدفاع وقدامى المحاربين. وتتراوح شدة الإصابة بين البسيطة والمتوسطة والخطيرة. وتُعرف إصابة الدماغ الرضية كذلك بأنها ارتجاج في المخ.

رام الله - دنيا الوطن