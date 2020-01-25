إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في "كفر قدّوم"

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين يوم السبت، بحالات اختناق جراء المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال، في قرية "كفر قدّوم". شرق قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية، أنّ عدد من المواطنين أصيب بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز، خلال المواجهات بحسب (وكالة الأنباء الرسمية).



وأشارت، إلى أنّه تم التعامل مع المصابين ميدانياً من قبل المسعفين والطواقم الطبية.