شاهد: تفاصيل جديدة للحظة العثور على الطفل أبو رميلة بالقدس

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يتحدث فيه أحد المواطنين عن تفاصيل جديدة للحظة العثور على الطفل قيس أبو رميلة الذي توفي اليوم السبت نتيجة غرقه في بركة مياه في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة حيث يقطن.



وقال المواطن في مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الطفل قيس (8 أعوام) كان متجها لشراء خبز وبعض الأغراض لبيته، وسقط في بركة المياه قبل أن يصل إلى المتجر.









وووصف المواطن ذلك المشهد بأنه "رهيب ويُبكي.. مات وفي يده 50 شيكلا، وظل قابضا عليها حتى تحجرت وتجمدت يده".







وأضاف أن المُسعف الذي أسعف الطفل قيس وجد أثناء فحصه لحظة العثور عليه، في يده 50 شيكلاً، كان والده قد أعطاه إياها لشراء الخبز والأغراض للمنزل، لكنه لم يعد.وووصف المواطن ذلك المشهد بأنه "رهيب ويُبكي.. مات وفي يده 50 شيكلا، وظل قابضا عليها حتى تحجرت وتجمدت يده".

رام الله - دنيا الوطن