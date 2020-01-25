هل تسلم صبري صيدم رئاسة الهيئة القيادية لفتح بغزة من أحمد حلس؟

نفى إياد صافي، عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في المحافظات الجنوبية، تسلم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم رئاسة الهيئة القيادية بقطاع غزة خلفاً لأحمد حلس.



وقال صافي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، لم يتسلم صيدم رئاسة الهيئة القيادية لحركة فتح من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، مشدداً على أن الأمر غير مطروح.



وأضاف صافي: "زيارة صبري صيدم إلى قطاع غزة جاءت في إطار زيارة اعتيادية بعد منع من الجانب الإسرائيلي لفترة، حيث التقى خلالها الأطر الحركية والهيئة القيادية من خلال أبو ماهر حلس وحضوره



وتابع صافي: "نفذ صبري صيدم عدة زيارات لبعض الأسرى المحررين وأجرى بعد اللقاءات الاجتماعية، حيث تأتي زيارته في إطار حرصه على التواصل مع أهالي قطاع غزة، وأنه حريص على التواصل المستمر مع الأجسام والأطر التنظيمية وعبر عن سعادته بوجوده مع أهله في قطاع غزة".



واستطرد صافي: "لا صحة لموضوع استلام المهام والاستقالة الزيارة كانت قبل أشهر وقد تم تأجيلها والآن جاءت بعد ازالة المنع الإسرائيلية والعلاقة جيدة بين كافة الأطر التنظيمية، كما تم مناقشة بعض القضايا التنظيمية والأمور الخاصة بحركة فتح والأهل في قطاع غزة".



خاص دنيا الوطن - أحمد جلال