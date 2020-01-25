عريقات لـ"دنيا الوطن": من يتساوق مع (صفقة القرن) لا يُؤمن بالسلام العادل والشامل

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن كل من يتساوق أو يتجاوب مع العروض الهزيلة في خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا (صفقة القرن) لا يمكن أن يكون فلسطينياً أو عربياً أو إنساناً حراً.



وأكد عريقات لـ"دنيا الوطن"، أن صفقة عملت على إسقاط القدس، وملف اللاجئين، وتدعو لضم الأغوار ومناطق (ج) والحدود، وتوسيع الاستيطان، وتجعل السيادة الأمنية الإسرائيلية فوق كل شيء، لا يمكن القبول بها من القيادة الفلسطينية، أو من أي فلسطيني حر، وأي متساوق مع الخطة، هو لا يؤمن بالسلام العادل والشامل.



وأوضح أن (صفقة القرن)، هي احتيال القرن، وليس صفقة، والمشروع الوطني الفلسطيني أكبر بكثير من الابتزازات الأمريكية والإسرائيلية، ومطلوب من الجميع أن يُحاربها بكل قوة.



وعن خيارات القيادة الفلسطينية؛ لمواجهة ما تنوي الادارة الأمريكية طرحه، قال عريقات: إن المطلوب من كل دولة عربية أن تُعلن عن موقفها من الصفقة، وأن تتمسك تلك الدول بمبادرة السلام العربية، والشرعية الدولية، كما أنه مطلوب من دول التعاون الإسلامي مواقف موحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ودول عدم الانحياز، وأيضًا الاتحاد الإفريقي، بل على دول العالم قاطبة، أن تتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية، أمام العبث الأمريكي.



وأضاف: من يسعى للسلام، عليه أن يعلم بأن إسرائيل، هي سلطة احتلال لدولة فلسطين بمكوناتها الجغرافية على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية، وأي حل بدون دولة على حدود 67، ولا يحل قضية اللاجئين، والإفراج عن الأسرى، هو حل لاغٍ وباطل، ولن يُقبل به من القيادة الفلسطينية.